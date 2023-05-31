Она — солнечная: музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл ФАН свое отношение к Наташе Королевой

Песни, которые исполняет певица Наташа Королева, очень нужны слушателям, поскольку полны света, добра и легкости. Таким мнением поделился с корреспондентом ФАН музыкальный критик, журналист, телеведущий Сергей Соседов.
В день 50-летия артистки собеседник рассказал об отношении к этой исполнительнице.
«Она веселая, всегда позитивная. Где-то наивная. Легкая. Песни у нее под стать. Хороший образ провинциальной, любящей, доброй девушки. Она всегда радуется жизни. У нее всегда улыбка, лицо как солнце. Она сама по себе солнечная. Я никогда не видел ее грустной или печальной. Никогда не видел ее злой, недовольной, агрессивной, а других артистов и артисток видел, и часто», — сообщил журналист.
Сергей Соседов также высоко оценил композиции, которые Наташа Королева дарит своим поклонникам.
«Репертуар, который она исполняет, ей очень подходит. Очень важно подобрать репертуар, чтобы он соответствовал тебе, твоему типажу, твоей личности. Она всегда поет песни, которые ей созвучны и очень подходят. У нее нет песен с чужого плеча. Все у нее выстроено очень гармонично и все складывается само собой. Есть такое ощущение легкости. Нет впечатления, что она что-то делает с натугой. То она на волне успеха, то уходит с нее, и все очень естественно», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес юбилярши.
«Мне ее песни симпатичны. Такие очень нужны: легкие, добрые, светлые, кончено, наивные, но они прекрасны. Здоровья ей и сил, чтобы со всем справляться. Пусть ее не покидает оптимизм, вера в лучшее, вдохновение. Любви, близких людей и радоваться жизни», — напутствовал телеведущий.
Ранее Никита Джигурда через ФАН поздравил Наташу Королеву с юбилеем. Он признался, что «будет поднимать тосты за ее здоровье» в зоне СВО.