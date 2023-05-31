Политолог Джаралла: сегодня финны пожинают плоды той политики, которую они вели весь последний год

Накануне МИД России уведомил Финляндию о сокращении взаимного консульского присутствия, так как оно «не соответствует текущему уровню отношений между странами». Отделения финского консульства в Петрозаводске и Мурманске будут закрыты. Как считает российский политолог Владимир Джаралла, в будущем отношения двух стран продолжат ухудшаться.
Накануне МИД РФ вызвал посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря и сообщил ему о закрытии российской стороной Канцелярии посольства России в городе Лаппеенранта с 1 июля.
«Также финской стороне заявлено об отзыве согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генконсульства Финляндии в Петербурге, работавших с начала 1990-х», — заявили в МИД РФ.
Главе финской дипмиссии была вручена соответствующая нота.
Дипломаты объяснили свое решение «конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении России», который серьезно повредил отношениям между странами. По инициативе Хельсинки свернут двусторонний политический диалог, разрушено взаимное торгово-экономическое сотрудничество, разорвана сеть побратимских связей городов и регионов и приграничное взаимодействие, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение, напомнили в МИД России.
«Также Финляндия отказалась от неучастия в военных союзах, и вступила в блок НАТО, не скрывающий своей направленности против РФ», — заявили дипломаты.
Кроме того, Хельсинки препятствуют нормальной работе российских учреждений и компаний в Финляндии, а также запретили въезд в страну россиянам по шенгенским туристическим визам. Ответственность за это положение дел Россия возлагает на Финляндию.
Как сообщил корреспонденту ФАН российский политолог Владимир Джаралла, сегодня Финляндия пожинает плоды политики, которую проводило ушедшее правительство во главе с Санной Марин.
«Финляндия никогда не была для России дружественной страной, она всегда была скорее нейтральной. Да, во времена «холодной войны» отношения Москвы и Хельсинки были образцовыми, а в постсоветский период порой даже казалось, что по многим вопросам мы находим общий язык. Как выяснилось, это было большое заблуждение, — сообщил политолог. — Финны всегда находились под сильным внешним влиянием Запада. В стране благодаря целой сети НКО велась подготовка новых поколений политиков, недружественных России. Кроме того, излишне лояльная политика, проводимая в последние годы Москвой, была воспринята как слабость и спровоцировала развитие финского национализма».
Итогом всего этого стал такой серьезный шаг, как вступление Хельсинки в ряды НАТО, отметил он.
«Это уже в корне поменяло взаимоотношения с Россией, и впоследствии будет оказывать негативное влияние на обстановку во всей Северной Европе. В последние годы к власти в Финляндии пришли руководители с низким уровнем интеллекта и стратегического мышления, которые, принимая важнейшие решения, не задумывались об их последствиях, — указал Джаралла. — Происходящая сейчас «заморозка» отношений с Россией — прямое следствие всего этого. Понятно, что дипломатия используется как для налаживания отношений между государствами, так и для сбора информации стратегического характера. Поэтому сокращение сразу двух диппредставительств — это еще и обеспечение фактора безопасности для России».
Кроме того, считает эксперт, это является наглядным сигналом для Хельсинки, что тех отношений, что были прежде, с Россией уже не будет.
«Финны пожинают плоды того, что ни финские политики, ни само население Финляндии не просчитывали последствия тех шагов, которые они совершали в последнее время. Многие финны считали, что «сейчас мы получим «защитный зонтик» от НАТО, а отношения с Россией будут идти, как ни в чем ни бывало». Но сюрпризы для них начались практически сразу же. Так, после поддержки финнами антироссийских санкций ЕС, финский концерн Fortum потерял огромные активы на территории РФ и понес большие убытки. Далее произошло масштабное сокращение поставок в эту страну природного газа из РФ, что мгновенно привело к подорожанию электроэнергии и тепла в Финляндии. Также многие финны потеряли возможность заправляться дешевым российским бензином, ненадолго въезжая в нашу страну, а также покупать недорогие продукты в наших магазинах».
Таким образом, финны пожинают плоды решений правительства Санны Марин, которого уже нет у власти.
«Думаю, вскоре мы увидим ответные дипломатические шаги со стороны Финляндии по понижению уровня отношений. Это можно назвать «новой нормализацией», поскольку нынешние наши отношения с Европой никак нельзя назвать нормальными, причем по вине самой Европы. Таким образом, и в отношениях с финнами у нас теперь будет «нормальная ненормальность», что наверняка приведет к еще более печальным последствиям для наших стран», — заключил Владимир Джаралла.
Напомним, Финляндия вступила в блок НАТО 4 апреля. Глава МИД страны Пекка Хаависто объяснил это «изменением реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине и «ядерных угроз Москвы». Президент РФ Владимир Путин говорил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в Альянс будет ошибкой, так как «никаких угроз безопасности Хельсинки не существует».