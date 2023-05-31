Политолог Джаралла: сегодня финны пожинают плоды той политики, которую они вели весь последний год

Напомним, Финляндия вступила в блок НАТО 4 апреля. Глава МИД страны Пекка Хаависто объяснил это «изменением реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине и «ядерных угроз Москвы». Президент РФ Владимир Путин говорил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в Альянс будет ошибкой, так как «никаких угроз безопасности Хельсинки не существует».