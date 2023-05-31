Суд ДНР приговорил к 25 годам колонии двух «азовцев» за убийство мариупольцев

Установлено, что Педак и Высоцкий в середине марта 2022 года вместе с украинскими военными, находясь в многоквартирном жилом доме на проспекте Мира в Мариуполе, с балкона выстрелили в двоих безоружных мирных граждан. Мужчины погибли на месте.