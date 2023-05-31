Суд ДНР приговорил к 25 годам колонии двух «азовцев» за убийство мариупольцев

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевиков националистического объединения «Азов»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) к 25 годам лишения свободы за убийство двух жителей Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, представляющего военную прокуратуру Объединенной группировки войск. Таким образом, старший солдат Александр Педак и младший сержант Евгений Высоцкий были приговорены к 25 годам лишения свободы с отбыванием сроков в колонии строгого режима.
Установлено, что Педак и Высоцкий в середине марта 2022 года вместе с украинскими военными, находясь в многоквартирном жилом доме на проспекте Мира в Мариуполе, с балкона выстрелили в двоих безоружных мирных граждан. Мужчины погибли на месте.
«Азовцев» признали виновными в убийстве двух лиц, совершенной группой, а также в жестоком обращении с гражданским населением с применением запрещенных методов. В ходе допросов они заявляли, что совершали преступление для запугивания местных жителей.
Ранее в ДНР украинского боевика приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя. Об этом информирует RT.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация