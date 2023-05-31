ВКС РФ уничтожили последний украинский боевой корабль «Юрий Олефиренко»

Российские силы нанесли удар по месту стоянки военных кораблей в Одессе. О действиях ВКС РФ рассказали в Минобороны.
В результате удара уничтожено последнее боевое судно военно-морских сил Украины. Речь идет о десантном корабле «Юрий Олефиренко». Для его ликвидации российские военные применили высокоточное оружие, говорится в сообщении министерства обороны РФ.
ВС России также нанесли ракетный удар по украинским пунктам принятия решений. На пораженных объектах находились специалисты западных спецслужб, ранее сообщили в Минобороны РФ.