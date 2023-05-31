Минобороны сообщило об ожесточенных боях на Донецком направлении под Авдеевкой

Наиболее ожесточенные бои между российскими военнослужащими и украинскими боевиками идут на Донецком направлении. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.
В среду представители ведомства провели регулярный брифинг для журналистов. При этом они уточнили, что самая сложная ситуация наблюдается в районе города Авдеевка.
Также в заявлении указано, что за последние сутки потери ВСУ на указанной территории превысили 200 человек.
Меж тем стало известно об уничтожении последнего боевого судна военно-морских сил противника «Юрий Олефиренко». Корабль ликвидировали в Одессе.