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В России обсуждают введение ответственности за съемку полетов ракет и БПЛА

Общество
В России обсуждают введение ответственности за съемку полетов ракет и БПЛА

Российские парламентарии обсуждают вопросы правового регулирования использования беспилотников, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Законодатели рассматривают целый ряд аспектов. В том числе, введение ответственности за несанкционированную съемку полетов ракет и БПЛА, равно как и мест падения подобных объектов. Конкретные предложения будут выработаны по итогам дискуссий.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что никто «не верит американским лозунгам» о неодобрении атак украинских БПЛА на Москву. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале российского диппредставительства.
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