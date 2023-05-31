В России обсуждают введение ответственности за съемку полетов ракет и БПЛА

Российские парламентарии обсуждают вопросы правового регулирования использования беспилотников, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Законодатели рассматривают целый ряд аспектов. В том числе, введение ответственности за несанкционированную съемку полетов ракет и БПЛА, равно как и мест падения подобных объектов. Конкретные предложения будут выработаны по итогам дискуссий.
Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что никто «не верит американским лозунгам» о неодобрении атак украинских БПЛА на Москву. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале российского диппредставительства.