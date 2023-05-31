Экс-возлюбленная фронтмена Rolling Stones ждет ребенка от 83-летнего Аль Пачино

Американский актер Аль Пачино вместе с 29-летней возлюбленной продюсером Нур Альфаллах ждут ребенка, сообщает TMZ.
Сообщается, что Альфаллах на восьмом месяце беременности. Издание пишет, что представитель Аль Пачино подтвердил эту информацию.
У актера уже есть трое детей: близнецы от актрисы Беверли Д’Анджело и дочь от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант.
Отметим, что возлюбленная Аль Пачино прежде встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером. Ему на тот момент было 74 года, а девушке — 22. Кроме того, у нее были отношения с миллиардером Николасом Берггрюеном, которому сейчас 61 год.
Ранее RT информировал, что актер Джеки Чан может исполнить роль мастера боевых искусств во второй части фильма «Каратэ-пацан». На данный момент он ведет переговоры с Sony Pictures о сотрудничестве.