Экс-возлюбленная фронтмена Rolling Stones ждет ребенка от 83-летнего Аль Пачино

Отметим, что возлюбленная Аль Пачино прежде встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером. Ему на тот момент было 74 года, а девушке — 22. Кроме того, у нее были отношения с миллиардером Николасом Берггрюеном, которому сейчас 61 год.