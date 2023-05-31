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В Индии в результате падения автобуса в ущелье погибли десять человек

Происшествия
В Индии в результате падения автобуса в ущелье погибли десять человек

Пассажирский автобус упал в ущелье на индийской трассе из Джамму в Сринагар. По данным правоохранителей, в аварии погибли 10 человек, не менее 55 были ранены.

Автобус следовал из Амритсара в Катру и сорвался с дороги в 15 километрах от пункта назначения, сообщает «Комсомольская правда». Местные спасательные службы прибыли на место происшествия и эвакуировали пострадавших.

По данным полиции, автобус перевозил больше пассажиров, чем позволяют нормы безопасности. Всем раненым оказывается помощь в местном лечебном учреждении, передает издание со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Ранее в Красноярском крае легковой автомобиль сорвался с обрыва в воду. Журналисты интернет-газеты «Ридус» сообщили о пятерых погибших.
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