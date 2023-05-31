«Ястреб во внешней политике»: эксперт Киреев объяснил высокую активность американского сенатора Грэма

Американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был «глубоко» проинформирован о военных планах страны, в том числе касательно контрнаступления. Об этом сообщает издание Politico.
«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», — сказал Грэм.
При этом сенатор отметил, что некоторые операции уже начались, но дать какую-либо конкретику о сроках украинского контрнаступления отказался.
Политолог Владимир Киреев считает, что Линдси Грэм – сенатор-республиканец от Южной Каролины, который как нельзя лучше демонстрирует вовлеченность США в военный конфликт с Россией. Такое мнение выразил эксперт в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Линдси Грэм так или иначе инспектирует готовность своего вассала выполнить военную задачу против стратегического врага Вашингтона и озвучивает общую для них информационную повестку для мирового сообщества в СМИ. Сам Грэм имеет прочную репутацию "ястреба" во внешней политике и регулярно выступает с антироссийскими инициативами, в некотором смысле его можно назвать "рудиментом холодной войны", так как его мировоззрение и общественно-политические связи сформировались именно в ту эпоху. В 80-е годы он был главным прокурором ВВС США в Западной Германии, что дает представление о ценностях и взглядах конгрессмена. Уже будучи конгрессменом, он выступал за двухпартийной консенсус в вопросах национальной обороны и противодействия не устраивающих Вашингтон "режимов"», – объяснил Киреев.
При этом, по мнению собеседника ФАН, необходимо приложить все возможные усилия для снижения влияния США на весь мир как в экономической, так и в политической сфере.
«Способен ли Киев развернуть военное наступление против российских войск или нет сказать сложно. Весь мир узнает об этом в ближайшие дни, если верить словам Грэма. Для нас важно понимать, что ни для кого не является секретом, но эта поездка и это выступление служит еще одним аргументом не только для России, но и для всего мира, что США по-прежнему является спонсором и разжигателем войн. Это уже должно стать аргументом русской внешней политики, призывом ко всему миру уменьшить сотрудничество с этой страной. США, очевидно, невозможно исключить из мировой экономики и политики, в силу ее привилегированного сегодня положения, но необходимо приложить усилия, для снижения ее информационного и идеологического влияния. В том числе и для снижения роли доллара в мировой экономике, отказа от покупки долговых обязательств правительства США, за счет которых они ведут свою агрессивную внешнюю политику», – подытожил Владимир Киреев.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ плохо закончится для Владимира Зеленского.