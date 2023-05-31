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В Москве задержали мошенников, которые обещали пенсионерам льготный ремонт

Происшествия
В Москве задержали мошенников, которые обещали пенсионерам льготный ремонт

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве задержали группу мошенников, которые подозреваются в обмане пенсионеров. Об этом сообщили на сайте mvdmedia.ru.

Предварительно, злоумышленники организовали три кол-центра, где работали более 40 сотрудников. Они обзванивали столичных пенсионеров и убеждали их сделать ремонт в квартире по льготной программе. Часть расходов якобы оплачивалась из бюджета проекта.

В беседе с пенсионерами подозреваемые задавали подготовленные вопросы и общались с использованием приемов психологического манипулирования.После того, как жертвы соглашались, к ним выезжал агент для заключения договора и внесения предоплаты. Сами работы либо проводились некачественно, либо не проводились вообще.

По данным правоохранителей, от преступной деятельности правонарушителей пострадали десятки москвичей. Сейчас полицейские устанавливают всех потерпевших.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения. Было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ.

Ранее в Москве суд заключил под стражу мошенника, который обманывал пенсионерок, представляясь банковским работником, сообщает РИАМО.
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