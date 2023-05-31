В Москве задержали мошенников, которые обещали пенсионерам льготный ремонт

В беседе с пенсионерами подозреваемые задавали подготовленные вопросы и общались с использованием приемов психологического манипулирования.После того, как жертвы соглашались, к ним выезжал агент для заключения договора и внесения предоплаты. Сами работы либо проводились некачественно, либо не проводились вообще.