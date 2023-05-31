Вернувшийся из запаса российский вратарь Бобровский «тащит» свой клуб к Кубку Стэнли

В регулярном чемпионате у Сергея не все ладилось. Его усаживали на скамейку запасных, процент отраженных бросков едва переваливал за 90. Но в играх на вылет чемпион мира 2014 года и единственный в мире двукратный обладатель приза «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) реально заявил о своих претензиях на звание самого ценного игрока плей-офф Кубка Стэнли. В 16 матчах его команда одержала 12 побед, а сам Сергей отразил 94,2% бросков по его воротам. Поспорить с ним может разве что его одноклубник Мэттью Ткачук, который повадился забивать решающие шайбы, в том числе и в овертаймах. Если же Сергей Бобровский получит «Конн Смайт Трофи» (награда самому ценному игроку плей-офф), он станет четвертым российским обладателем этого приза вслед за Евгением Малкиным, Александром Овечкиным и Андреем Василевским. Предпосылки к этому есть. Многое решит то, кто именно выиграет Кубок Стэнли. «Лас-Вегас», как и «Флорида», ни разу не побеждал в финале турнира. С Бобровским в воротах шансы «пантер» отнюдь не кажутся ничтожными.