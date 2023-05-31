Жительница Астраханской области утонула во время лодочной прогулки

Сотрудники СУ СК России по Астраханской области расследуют трагический инцидент на реке Ашулук.
По версии следствия, три женщины совершали речную прогулку на моторной лодке, которой управлял местный житель. В какой-то момент лодка перевернулась и все оказались в воде. Одна из пассажирок в результате инцидента утонула, сообщает Daily Карелия.
По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в несоблюдении правил безопасности на воде, что привело к гибели женщины. Расследование продолжается.