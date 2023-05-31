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Anadolu: США передали установки HIMARS сирийским террористам РПК для борьбы с Турцией

Армия
Anadolu: США передали установки HIMARS сирийским террористам РПК для борьбы с Турцией

Соединенные Штаты вооружают сирийских террористов с целью борьбы против Турции. Об этом сообщило информационное агентство Anadolu, сославшись на источник.

В материале указано, что недавно Вашингтон снабдил радикалов реактивными системами залпового огня HIMARS. Установки получили отряды «Рабочей партии Курдистана», находящиеся в районе нефтяных месторождений на востоке государства.

При этом 20 мая американские военнослужащие предприняли попытку уничтожить одного из руководителей «Аль-Каиды»✱ (запрещена в РФ) в Сирии. Однако в результате удара погиб 60-летний мирный житель.

Центральное командование ВС США, в свою очередь, было в курсе возможных жертв среди обычных граждан. Но, несмотря на предупреждения, не отказалось от атаки.

Меж тем стало известно, когда западные истребители F-16 впервые поднимутся в небо над зоной украинского конфликта. По словам израильского политолога и бывшего главы спецслужб «Натив» Якова Кедми, в лучшем случае это произойдет через год.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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