Соединенные Штаты вооружают сирийских террористов с целью борьбы против Турции. Об этом сообщило информационное агентство Anadolu, сославшись на источник.
В материале указано, что недавно Вашингтон снабдил радикалов реактивными системами залпового огня HIMARS. Установки получили отряды «Рабочей партии Курдистана», находящиеся в районе нефтяных месторождений на востоке государства.
При этом 20 мая американские военнослужащие предприняли попытку уничтожить одного из руководителей «Аль-Каиды»✱ (запрещена в РФ) в Сирии. Однако в результате удара погиб 60-летний мирный житель.
Центральное командование ВС США, в свою очередь, было в курсе возможных жертв среди обычных граждан. Но, несмотря на предупреждения, не отказалось от атаки.
Меж тем стало известно, когда западные истребители F-16 впервые поднимутся в небо над зоной украинского конфликта. По словам израильского политолога и бывшего главы спецслужб «Натив» Якова Кедми, в лучшем случае это произойдет через год.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация