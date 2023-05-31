Мишустин: предприятия ОПК многократно увеличили выпуск продукции для нужд СВО

Российский ОПК работает в режиме максимальной загрузки, а выпуск продукции для нужд СВО был многократно увеличен. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства добавил, что вместе с выполнением целевых заданий идет совершенствование образцов вооружения. Мишустин выразил благодарность всем тем, кто трудится на оборонных предприятиях.
«Особое направление, которое сейчас работает в режиме максимальной загрузки, – это оборонно-промышленный комплекс. Его предприятия многократно увеличили выпуск продукции», — заявил премьер-министр.
Ранее Мишустин заявил, что большая часть расчетов между Россией и Китаем проходит в рублях и юанях. Данный показатель составил 70% от общего числа трансграничных расчетов между странами, пишет «Царьград».