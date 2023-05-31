Сергей Шнуров закрыл скандальный проект «Зоя»

Проект шоумена Сергея Шнурова «Зоя» полностью переформатирован. Как сообщает издание «Комсомольская правда», теперь эксперимент исполнителя не имеет никакого отношения к музыке.
С помощью «Зои» знаменитость планировала покорить весь шоу-бизнес, но сделать этого не удалось. В результате в январе сам Шнуров вышел из ООО «Зояпродакшн». В мае учредители и руководящий состав полностью сменились.
Теперь компания занимается оптовой торговлей. Помимо этого, организация продает металлы, лесоматериалы и занимается элктромонтажными работами.
Стоит отметить, что в марте появились слухи о стремлении Шнурова покинуть Россию, как это сделали многие другие исполнители. Шоумен опроверг эти заявления и подчеркнул, что живет в РФ.