Полицейский автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в центре Москвы. Автомобиль вылетел на тротуар.
Авария произошла на улице Маросейка. Сообщается, что в результате ДТП автомобиль снес дорожный знак и врезался в здание. Полицейский внедорожник окружили очевидцы.
По информации источника Федерального агентства новостей, обошлось без пострадавших. Тем не менее медики прибыли на место происшествия.
Водитель BMW ранее сбил четырех человек на Олимпийском проспекте в Мытищах. Подробности ДТП раскрыл источник ФАН.