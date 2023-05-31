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Полицейский автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы

Происшествия
Полицейский автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в центре Москвы. Автомобиль вылетел на тротуар.

Авария произошла на улице Маросейка. Сообщается, что в результате ДТП автомобиль снес дорожный знак и врезался в здание. Полицейский внедорожник окружили очевидцы.

По информации источника Федерального агентства новостей, обошлось без пострадавших. Тем не менее медики прибыли на место происшествия.

Водитель BMW ранее сбил четырех человек на Олимпийском проспекте в Мытищах. Подробности ДТП раскрыл источник ФАН.
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