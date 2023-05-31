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42-летняя актриса Равшана Куркова стала матерью во второй раз

Шоу-бизнес
42-летняя актриса Равшана Куркова стала матерью во второй раз

Российская актриса Равшана Куркова сообщила в своих социальных сетях о рождении ребенка. Она стала матерью во второй раз.

Отметим, что 42-летняя Куркова нечасто рассказывает о своей личной жизни и не делится подробностями со своими подписчиками. Однако недавно она опубликовала фотографию круглого живота и написала, что в начале весны родила дочь.

«… в марте я родила сыну Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше», — написала актриса.

Сын Курковой Гаспар родился три года назад. Отцом мальчика является бизнесмен Сергей Амарян. О новорожденной дочери артистка пока не рассказала.

Ранее RT сообщал, что актриса Светлана Пермякова с благодарностью отозвалась о проектах, которые принесли ей известность. Она упомянула КВН, сериал «Интерны», а также проект «Звезды в Африке».
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