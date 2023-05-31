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ИИ создал новый антибиотик, способный уничтожать считавшуюся неизлечимой опасную бактерию

Технологии
ИИ создал новый антибиотик, способный уничтожать считавшуюся неизлечимой опасную бактерию

ИИ завершил разработку нового антибиотика, который может эффективно бороться со смертоносной и считавшейся неизлечимой бактерией Acinetobacter baumannii. Этот микроорганизм способен вызвать пневмонию и менингит.

Как пишет сетевое издание «Нескучные технологии», в процессе эксперимента алгоритм проанализировал свыше 7000 потенциальных лекарственных средств, которые могут останавливать размножение бактерии. В результате этого исследования было выделено 240 антибактериальных молекул. Ученые протестировали молекулы в лаборатории и создали новый антибиотик – абауцин. Новый препарат уникален тем, что воздействует конкретно на данную бактерию и не оказывает влияния на другие.

Абауцин способен излечивать инфекции, устойчивые к традиционным лекарственным средствам, что делает его большим прорывом в сфере медицины.
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