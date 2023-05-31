ИИ создал новый антибиотик, способный уничтожать считавшуюся неизлечимой опасную бактерию

ИИ завершил разработку нового антибиотика, который может эффективно бороться со смертоносной и считавшейся неизлечимой бактерией Acinetobacter baumannii. Этот микроорганизм способен вызвать пневмонию и менингит.
Как пишет сетевое издание «Нескучные технологии», в процессе эксперимента алгоритм проанализировал свыше 7000 потенциальных лекарственных средств, которые могут останавливать размножение бактерии. В результате этого исследования было выделено 240 антибактериальных молекул. Ученые протестировали молекулы в лаборатории и создали новый антибиотик – абауцин. Новый препарат уникален тем, что воздействует конкретно на данную бактерию и не оказывает влияния на другие.
Абауцин способен излечивать инфекции, устойчивые к традиционным лекарственным средствам, что делает его большим прорывом в сфере медицины.