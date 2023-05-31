ИИ создал новый антибиотик, способный уничтожать считавшуюся неизлечимой опасную бактерию

Как пишет сетевое издание «Нескучные технологии», в процессе эксперимента алгоритм проанализировал свыше 7000 потенциальных лекарственных средств, которые могут останавливать размножение бактерии. В результате этого исследования было выделено 240 антибактериальных молекул. Ученые протестировали молекулы в лаборатории и создали новый антибиотик – абауцин. Новый препарат уникален тем, что воздействует конкретно на данную бактерию и не оказывает влияния на другие.