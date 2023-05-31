Политолог Иванов рассказал о «цинизме» чиновников США, поставках оружия Южной Кореей и роли Польши в Европе

Однако, как отметил собеседник ФАН, если западные компоненты будут присутствовать в БПЛА формально украинского производства, то США не видят в этом проблемы. Ранее стало известно, что американцы решили сделать «ход конем». По мнению эксперта, оснащение армий в Европе современной техникой, как и структура поставок вооружений на Украину, может радикально измениться в ближайшее время.