Политолог Иванов рассказал о «цинизме» чиновников США, поставках оружия Южной Кореей и роли Польши в Европе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не поддерживает удары украинских беспилотников по Москве. В настоящее время правительство США сосредоточено на «возвращении территорий Украины».
«Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло. В целом, мы не поддерживаем атаки внутри России», — сообщила Карин Жан-Пьер.
Политолог Андрей Иванов в ходе беседы с корреспондентом ФАН призвал не верить публичным заявлениям американских чиновников, поскольку их слова имеют мало чего общего с действительностью. Также эксперт рассказал о поставках вооружения Южной Кореей и последствиях этого.
«Не стоит уповать на циничные заявления американских политиков. США всегда хотят добиваться максимальных целей для себя, но чужими руками. И при этом условный «Дядя Сэм» будет смотреть на любую ситуацию с заплаканными глазами, говорить о большой озабоченности, сожалении о невинных жертвах. Одновременно Вашингтон будет искать асимметричные шаги. Заметьте, как сейчас хитро высказываются американские политики. Мол, да, самолеты F-16 Украине надо дать, но пусть это будут не наши самолеты, а из других государств НАТО. Но вы так их используйте, чтобы по территории России, как ее понимают в США, то есть без Крыма и Донбасса, самолеты не использовались», – считает Андрей Иванов.
Однако, как отметил собеседник ФАН, если западные компоненты будут присутствовать в БПЛА формально украинского производства, то США не видят в этом проблемы. Ранее стало известно, что американцы решили сделать «ход конем». По мнению эксперта, оснащение армий в Европе современной техникой, как и структура поставок вооружений на Украину, может радикально измениться в ближайшее время.
«Заметно снизится зависимость государств от поставок американской техники, а лидером по производству и использованию вооружений станет Польша. Это станет возможным благодаря новому игроку на рынке оружия Европы: ВПК Южной Кореи. В марте этого года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что совместными усилиями девяти стран на Украину будет поставлено 150 немецких танков Leopard 2. Правда, сама эта цифра у многих вызвала сомнение. За более чем год острой фазы украинского кризиса ВСУ получили, по разным данным, до 410 тяжелых машин и 250 БМП. Но в основном это были еще советские образцы, оставшиеся в распоряжении государств Восточной Европы еще со времен Варшавского договора: танки Т-72 и БМП М-80. А где взять новую технику? По мнению американских аналитиков, ВПК Соединенных Штатов понадобится как минимум несколько лет на налаживание производства обещанных танков Abrams для нужд ВСУ», – разъяснил Иванов.
В июле прошлого года стало известно, что Южная Корея поставит Польше отдельные виды вооружений. Общая сумма контракта, по предварительным данным, составит более 19 триллионов вон (примерно 14,5 миллиарда долларов).
«Совершенно иначе выглядит контракт между Польшей и Южной Кореей, особенно если смотреть на абсолютные цифры. Так, в течение нескольких лет Варшава должна получить 48 новых легких истребителей FA-50. Они относятся к тому же поколению, что и американские F-16 и должны полностью заменить находящиеся в армии Польши 28 самолетов МиГ-29. Одновременно Польша должна получить аж 820 корейских танков K2. На 2022-й год, это, кстати, единственный танк в мире четвертого поколения, в достаточном количестве находящийся на вооружении. Относящаяся к этом же поколению российская "Армата" пока не производится в подобных объемах», – рассказал эксперт.
Однако, в этой сделке есть обратная сторона медали, скрытая от чужих глаз.
«Самое интересное в этой истории в другое. Согласно подписанным соглашениям, половина предусмотренных контрактом танков и гаубиц будет произведена на территории Польши. Южная Корея готова поставлять не только саму технику, но и обустроить производственные линии на другом конце света. Первые образцы должны сойти с польских конвейеров в 2026 году. Предполагается, что в дальнейшем Варшава станет крупнейшим поставщиком военной техники для армий стран Восточной Европы. Сразу вспоминается, что в последнее время польские политики все чаще публично говорят то о более тесном союзе с Украиной, то даже о восстановлении Речи Посполитой от Балтийского до Черного моря», – отметил Андрей Иванов.
При этом собеседник ФАН выделил один политический аспект, на который следует обратить особое внимание.
«Поставки для ВСУ образцов современной американской и европейской техники сопряжены с массой условий. Так, Вашингтон постоянно настаивает на том, что их вооружение не должно применяться по территории России, как ее понимают американцы. Проще говоря, по Крыму и Донбассу бить разрешают, а вот по Брянской или Белгородской областям — нет. Конечно, эти ограничения выглядят крайне циничными. Однако они служат некоторым ограничителем для украинских вояк», – добавил эксперт.
Тем не менее поставляемое Южной Кореей вооружение может «развернуть» конфликт в прямо противоположную сторону.
«Поставки техники из Южной Кореи могут снять все оставшиеся приличия. Напомним, Южная Корея даже не член блока НАТО, а свои поставки называет исключительно коммерческими. Мол, где и как их будут применять, не нашего ума дело. Поставки вооружений из Южной Кореи могут очень существенно сказаться на ситуации с безопасностью в Европе. Сегодня для Старого Света вообще неприменимо понятие «гонки вооружений». Европа не способна никуда гнаться, она сама себя разоружила. Как в военном плане, так и в военно-промышленном. Именно поэтому понадобилась Южная Корея, у которой сейчас военно-промышленные мощности больше, чем у всей Европы вместе взятой. И вот после всех этих сложных игр, американцы с такой фирменной улыбочкой начинают говорить нам, что они что-то там не поддерживают и осуждают. Но российскому руководству в этой связи пора бы уже перестать ориентироваться на заявления Белого дома. Надо уметь вести свою сложную игру», – заключил Иванов.
По мнению собеседника ФАН, Россия могла дать разумный ответ на контракт Польши и Южной Кореи через Северную Корею посредством активного сотрудничества.
Ранее депутат Госдумы Андрей Краснов заявил, что атака БПЛА на Москву была попыткой посеять панику.