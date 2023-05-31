Hurriyet: Путин и Зеленский проведут отдельные встречи с Эрдоганом после его инаугурации

Президенты России и Украины посетят Турцию по отдельности после инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как пишет «Комсомольская правда», Владимир Путин встретится с турецким лидером для обсуждения конфликта на Украине и зерновой сделки. После этого с Эрдоганом встретится Владимир Зеленский, сообщает издание.
Руководители многих стран примут участие в церемонии вступления президента Турции в должность, пишут журналисты. Они также отметили, что после своей победы Эрдоган провел телефонные переговоры с российским и украинским коллегой.
Издание «Ридус» рассказывало, что стоимость туристических путевок в Турцию существенно выросла после публикации результатов выборов президента страны.