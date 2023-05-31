Неймар отказался подписывать контракт с клубом из Саудовской Аравии на 400 млн евро

Форвард французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался от контракта с командой из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
Бразилец не принял предложение саудовского клуба, по контракту с которым он мог бы зарабатывать 400 миллионов евро в год. Подчеркивается, что такое решение принято в связи с желанием спортсмена выступать в Европе.
Отмечается, что вероятнее всего футболист продолжит карьеру в английском «Манчестере Юнайтед». При этом трансфер игрока в клуб будет зависеть от того, приобретет ли команду катарская компания QSI во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.
Ранее Лионель Месси установил рекорд по числу забитых мячей в топ-лигах Европы и превзошел достижение Криштиану Роналду, сообщает РИАМО.