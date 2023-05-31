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Качиньский обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах в Польше

Политика
Качиньский обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах в Польше

Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский обвинил Россию в намерении «предпринимать провокации» перед будущими выборами. Об этом он заявил в интервью Gazeta Polska.

Грядущей осенью в Польше должны состоятся выборы в парламент. Соцопросы говорят, что PiS может утратить свою власть.

«Я уже много месяцев назад говорил, что наши политические оппоненты (польская оппозиция – Прим. ред.) хотят предпринять провокации перед выборами. Русские тоже», — заявил Качиньский.

МВД Польши ранее приняло решение о закрытии границ для грузовиков из России и Белоруссии. Решение вступит в силу с 1 июня, пишет «Царьград».
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