«Буду поднимать тосты за ее здоровье»: Никита Джигурда поздравил c юбилеем Наташу Королеву

Певица Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) демонстрируют пример искренней любви в отечественном шоу-бизнесе. Об этом в беседе с ФАН заявил актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, исполнитель песен Никита Джигурда.
Как отметил артист, в настоящий момент он находится в зоне СВО. Тем не менее, он нашел возможность пообщаться с корреспондентом Федерального агентства новостей и поздравить певицу с 50-летием.
«Богиня Королева, все та же девочка! Я люблю Наташу. Сейчас нахожусь в Донбассе. Приехали ночью, в очередной раз. Буду поднимать тосты за здоровье Наташеньки с комбатами. К тому же сегодня здесь день рождения у легендарного командира полка. Я купил ему в подарок УАЗ "Патриот". Как-то раз его "бомбануло", разбил машину, но он живой: на одной ноге, с протезом, но дает фору молодым», — сказал артист.
Никита Джигурда также подчеркнул, что очень высоко ценит дружбу с артисткой и ее супругом Сергеем Глушко, более известным поклонникам под псевдонимом Тарзан.
«Сережа недавно подарил мне картину, которую сам написал. Там изображена наша семья: я с Мариной Анисиной и детьми. С Сережей мы лет пять играли антрепризный спектакль. Наташа приходила на показы. Мы вместе ездили на гастроли, так что в очень хороших отношениях. Я любуюсь этой парой. В шоу-бизнесе многое бывает по уговору, а есть настоящие пары», — заявил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес юбилярши.
«Желаю оставаться такой же молодой и красивой девочкой, радовать зрителей. Ну, и, естественно, любви!» — напутствовал Никита Джигурда.
Ранее актер Михаил Горевой через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Олега Фомина. Собеседник отметил, что знаком с этим артистом с «прошлого тысячелетия».