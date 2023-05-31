Крымских коллекторов оштрафовали на два миллиона рублей

По данным ведомства, сотрудники ряда микрофинансовых организаций (МФО) использовали противоправные методы для принуждения клиентов вернуть просроченные кредиты. Отмечается, что коллекторы даже угрожали третьим лицам, не имеющим отношения к займам. В итоге судебные приставы за пять месяцев 2023 года оформили 43 протокола в отношении 24-х юридических лиц, сообщают «Вести Севастополь».