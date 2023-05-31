Более 700 жителей Донецка остались без электроснабжения

Сотни жителей Калининского района Донецка остались без электричества. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
По его словам, обесточены оказались девять трансформаторных подстанций. Подобное произошло в результате автоматического отключения объектов.
«Без электроснабжения остались 750 абонентов», — подчеркнул Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее в Донецке вагон трамвая сошел с рельсов. В результате на время приостановили движение маршрута общественного транспорта №3. Инцидент произошел на Универсальной улице.