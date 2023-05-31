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Писатель Захар Прилепин предложил Земфире выступить в Донецке

Шоу-бизнес
Писатель Захар Прилепин предложил Земфире выступить в Донецке

Певице Земфире✱ (призвана иноагентом на территории РФ) стоит дать концерт в Донецке вместо того, чтобы оспаривать статус иностранного агента. Такое мнение в комментарии для News.ru выразил писатель Захар Прилепин.

Подобное предложение публицист сделал и шоумену Максиму Галкину✱ (призван иноагентом в РФ), так как ранее он также потребовал исключения из данного перечня. Прилепин не исключает, что звездам «подсказали» пойти на юридические меры, чтобы добиться права вернуться в Россию.

Писатель указал на то, что Земфире стоит дать большой концерт в Донецке, а Галкину – в Горловке.

«Это будет такая проходка обратно. Зачем через суд? Можно пешком. Через концертные залы», — резюмировал Прилепин.

Ранее о поведении Галкина резко высказалась артистка Татьяна Васильева. Ее слова приводит издание «Подмосковье сегодня». Она назвала юмориста «сволочью» за его антироссийские высказывания.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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