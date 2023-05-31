Писатель Захар Прилепин предложил Земфире выступить в Донецке

Подобное предложение публицист сделал и шоумену Максиму Галкину✱ (призван иноагентом в РФ), так как ранее он также потребовал исключения из данного перечня. Прилепин не исключает, что звездам «подсказали» пойти на юридические меры, чтобы добиться права вернуться в Россию.