Писатель Захар Прилепин предложил Земфире выступить в Донецке

Певице Земфире✱ (призвана иноагентом на территории РФ) стоит дать концерт в Донецке вместо того, чтобы оспаривать статус иностранного агента. Такое мнение в комментарии для News.ru выразил писатель Захар Прилепин.
Подобное предложение публицист сделал и шоумену Максиму Галкину✱ (призван иноагентом в РФ), так как ранее он также потребовал исключения из данного перечня. Прилепин не исключает, что звездам «подсказали» пойти на юридические меры, чтобы добиться права вернуться в Россию.
Писатель указал на то, что Земфире стоит дать большой концерт в Донецке, а Галкину – в Горловке.
«Это будет такая проходка обратно. Зачем через суд? Можно пешком. Через концертные залы», — резюмировал Прилепин.
Ранее о поведении Галкина резко высказалась артистка Татьяна Васильева. Ее слова приводит издание «Подмосковье сегодня». Она назвала юмориста «сволочью» за его антироссийские высказывания.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами