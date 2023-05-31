Решения конфликта пока нет: политолог Федоров об увеличении контингента НАТО в Косово на фоне демонстраций

Издание Politico со ссылкой на пресс-службу НАТО анонсировало увеличение численности войск Альянса в Косово. Такая необходимость обосновывается актами насилия против миротворцев, пытавшихся сдерживать демонстрации. Может ли увеличение военного контингента Североатлантического блока вновь успокоить ситуацию в Косово или, напротив, довести до полномасштабной войны, рассказал ФАН политолог, ведущий научный сотрудник Институт Европы РАН Сергей Федоров.
«Пока не решаются главные проблемы положения сербов на территории Косово, вряд ли ситуация успокоится из-за НАТО. Понятно, что Сербия не выдержит прямого столкновения с блоком, если начнутся какие-то полномасштабные военные действия. Отсюда и поведение президента Сербии Александра Вучича, который все-таки ставку делает не на военную силу, а на дипломатию. И в этом плане, видимо, добивается каких-то результатов — с учетом того, что вроде как в последние дни там ситуация стала несколько успокаиваться. Но все равно вопрос-то не решается», — поделился своим мнением собеседник ФАН.
Политолог напомнил, что сербское население не приняло участия в выборах, и сложившийся расклад политических сил никак не отражает интересы сербов. В них приняло участие не более 3%. Тем не менее органы местной власти сформированы по результатам голосования, но не представляют косоваров адекватно.
«Что с этим делать, никто не знает, по большому счету. Пока какого-то разумного выхода из этой ситуации никто не может предложить. Поэтому, это такой в лучшем случае замороженный вариант конфликта, который вряд ли разрешится в ближайшей перспективе», — подытожил Сергей Федоров.
Ранее ФАН писал, что президент Сербии Александр Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово и отвести спецназ.