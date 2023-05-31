Решения конфликта пока нет: политолог Федоров об увеличении контингента НАТО в Косово на фоне демонстраций

Политолог напомнил, что сербское население не приняло участия в выборах, и сложившийся расклад политических сил никак не отражает интересы сербов. В них приняло участие не более 3%. Тем не менее органы местной власти сформированы по результатам голосования, но не представляют косоваров адекватно.