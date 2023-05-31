В Москве обвиняемого в изнасиловании дочерей мужчину нашли мертвым в камере

В Москве в тюремной камере нашли мертвым обвиняемого в многолетнем совращении двух дочерей. Об этом сообщает mk.ru. Предварительно, мужчина закончил жизнь самоубийством.
Известно, что ему было 42 года. Его дочерям 2000 и 2003 годов рождения сообщили в правоохранительные органы о регулярных развратных действиях со стороны отца на протяжении девяти лет.
Девушки смогли заявить о преступлении только после того, как сбежали от родителя в столицу из Элисты. Уголовное дело было возбуждено по статьям 131 и 132 Уголовного кодекса РФ.
Ранее завершилось расследование дела об изнасиловании женщины в Москве, сообщает РИАМО.