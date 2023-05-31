Предотвращение экологической катастрофы: ООН выкачает нефть с аварийного танкера FSO Safer у берегов Йемена

Танкер стоит на якоре уже восемь лет, но шанс разлива нефти возрастает с каждым месяцем.
Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила об отправке технического корабля Ndeavor к судну-нефтехранилищу FSO Safer в Красном море у берегов Йемена.
Финансирование работы обеспечивается краудфандинговой кампанией. Для перекачки углеводородов из Safer на другие суда нужны 129 миллионов долларов. Продажа самой нефти невозможна, так как сложно определить, кому она принадлежит.
«Работа в море начнется очень скоро. Дополнительное финансирование по-прежнему важно для завершения процесса», — говорится в сообщении ООН.
Safer построен в 1976 году как полноценный танкер и использовался по назначению. В 1987-м он был продан правительству Йемена, которое сделало из судна статичное надводное нефтехранилище.
В 2014 году в республике началась гражданская война, и танкер оказался захвачен повстанцами-хуситами. Его обслуживание прекратилось, и с тех пор обшивка Safer активно разрушается, угрожая крупнейшим в истории разливом нефти: на борту находятся около 1,14 млн баррелей углеводородов.
Нефтехранилища на берегу уничтожены, так что перекачка опасного продукта на сушу невозможна. Передавать танкер официальным властям хуситы отказываются, так как те при ее продаже получат прибыль.
Ущерб и стоимость ликвидации последствий, сопутствующих потенциальному разливу, составляют около 20 миллиардов долларов. В ООН на протяжении последних лет указывали на данную проблему, однако международное сообщество не предпринимало никаких действий по предотвращению экологической катастрофы.