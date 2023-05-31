Предотвращение экологической катастрофы: ООН выкачает нефть с аварийного танкера FSO Safer у берегов Йемена

В 2014 году в республике началась гражданская война, и танкер оказался захвачен повстанцами-хуситами. Его обслуживание прекратилось, и с тех пор обшивка Safer активно разрушается, угрожая крупнейшим в истории разливом нефти: на борту находятся около 1,14 млн баррелей углеводородов.