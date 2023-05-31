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Китай поддержал вступление Венесуэлы в БРИКС

Политика
Китай поддержал вступление Венесуэлы в БРИКС

Китайские власти поддержат инициативу Каракаса о вступлении в БРИКС. Об этом заявил глава МИД КНР Мао Нин.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о планах страны стать членом объединения.

«Мы приветствуем как можно больше партнеров-единомышленников поскорее присоединяться к большой семье БРИКС», — сказала министр иностранных дел КНР.

Венесуальский лидер рассказал о желании сделать страну членом объединения на встрече с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Мадуро также назвал БРИКС структурой, которая создает новый порядок в мире.
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