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Министр спорта Франции Удеа-Кастера раскритиковала сербского теннисиста Джоковича за слова о Косово

Спорт
Министр спорта Франции Удеа-Кастера раскритиковала сербского теннисиста Джоковича за слова о Косово

Известный теннисист Новак Джокович призвал остановить насилие на территории Косово, назвав республику «сердцем» Сербии. Однако его публично раскритиковала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

По мнению главы ведомства, слова третьей ракетки мира являются неуместными. Она указала на право спортсменов делать заявления о защите прав человека и других универсальных ценностях, но не в данном случае.

«Речь идет о воинственном политическом заявлении, такого не должно повториться», — цитировало министра издание AFP.

Ранее сербский теннисист вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв американского атлета Александра Ковачевича. После матча победитель написал на линзе видеокамеры послание с призывом урегулировать конфликт в Косово.
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