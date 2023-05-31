В России ввели временный запрет на вывоз патронов и гильз

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз для нарезного оружия. Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Запрет также касается вывоза патронов и гильз к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Подчеркивается, что решение нацелено на обеспечение защиты интересов государства.
Ограничения не касаются вывоза патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС России и других войск. Постановление было подготовлено в рамках указа российского президента Владимира Путина о применении специальных экономических мер для обеспечения безопасности страны.
Мера будет действовать до конца текущего года. Об этом информирует RT. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.