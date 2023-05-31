Суданская армия отказалась от участия в переговорах в Джидде

Джидда, 31 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан отказался продолжать участие в переговорах с Силами быстрого реагирования, пишут арабские СМИ.
В начале мая предпринимались попытки примирения враждующих сторон при посредничестве Саудовской Аравии и США. Как результат, были приняты декларация об обязательствах по защите гражданского населения и два краткосрочных соглашения о прекращении огня. Однако эти соглашения были неоднократно нарушены.
ВС республики и Силы быстрого реагирования пришли к мнению продлить последнее перемирие на пять дней после истечения первоначального семидневного срока. Это было сделано, чтобы гарантировать доставку гуманитарной помощи пострадавшим гражданам.
Однако утром 31 мая суданская армия заявила о желании приостановить свое участие в переговорах в Джидде.
Ранее специальный представитель ЕС по Африканскому рогу Аннет Вебер заявила, что конфликт в Хартуме можно разрешить под руководством Арабского союза.