Суданская армия отказалась от участия в переговорах в Джидде

В начале мая предпринимались попытки примирения враждующих сторон при посредничестве Саудовской Аравии и США. Как результат, были приняты декларация об обязательствах по защите гражданского населения и два краткосрочных соглашения о прекращении огня. Однако эти соглашения были неоднократно нарушены.