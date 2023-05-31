Президент России Владимир Путин не приедет в Индию на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин не приедет в Индию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен состояться 4 июля. Встреча пройдет в онлайн-формате.
23-й саммит Совета глав государств ШОС пройдет в дистанционном формате. В качестве государств-наблюдателей были приглашены Иран, Белоруссия и Монголия. Туркмению представят в качестве гостя Индии.
Тема саммита — «На пути к безопасному ШОС». На онлайн-встрече будут присутствовать руководители шести международных и региональных организаций.
Ранее генсек ШОС Чжан Мин указал на стремление стран-участниц к повышению уровня жизни людей.