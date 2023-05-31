Политолог Мамедова: для Азербайджана и Турции быть в союзе с Россией — это шанс занять достойное место в Евразии

Итоги президентских выборов в Турции переломили американское крыло атлантизма в регионе, считает азербайджанский политолог Назакет Мамедова. По ее словам, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сохранивший свой пост, имеет сейчас все шансы максимально ослабить влияние Запада.
При этом она отметила, что за счет взаимовыгодных союзнических отношений с Россией не только Турция, но и Азербайджан могут прочно занять достойное место в Евразии.
В авторской колонке для ФАН Мамедова также рассказала, как тема отношений с Россией повлияла на результат выборов в Турции.
Мы желаем сильную Турцию, а не марионетку в руках англосаксов. Колонка Назакет Мамедовой
Действительно, в последнее время Россия продолжает успешно вести свою внешнюю политику во всем земном шаре. Она старается сохранить стабильность в международных отношениях, во всех горячих точках мира вопреки попыткам Запада всякими способами сохранить старый мировой порядок, в котором нет места объективной оценке реальности, не выполняются договоренности, не соблюдаются нормы и принципы международного права. Самый главный принцип Запада — сохранение и укрепление гегемонии, жажда создать такой мир, где доминировать в основном англосаксонские державы.
Уже всем известно, что с этой целью западные державы разжигают вооруженные конфликты, организуют госперевороты, совершают прямое военное вторжение на территории суверенных стран, убивают миллионы людей, превращают народы стран в бесправных беженцев. Россия в этом смысле единственная страна, которая старается остановить конфликты, помогает дружеским странам сохранить свой суверенитет и территориальную целостность. Так случилось в Сирии, Венесуэле, Белоруссии, Казахстане, Турции и так далее. Именно благодаря ее усилиям Запад не смог осуществить свои корыстные планы: свергнуть законные правительства, раздербанить территории и ресурсы, превратить мирных жителей этих государств в очередных беженцев.
Последняя такая попытка Запада провалилась на днях именно в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого Запад ввел в свой список персон нон-грата, победил в выборах на пост главы государства, в том числе благодаря усилиям и помощи России. Нет, нет. Речь здесь вовсе не о прямом или косвенном вмешательстве в выборы — это не метод Москвы. Все куда прозаичнее и благороднее — взаимовыгодное партнерство и уважение интересов. Россия помогла Турции построить атомную электростанцию «Аккую», за счет которой турки сэкономят 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа; продала Анкаре ЗРК С-400, тогда как США отказали своему партнеру по НАТО продать истребители F-35; предложила построить в Турции газовый хаб. Помимо прочего, все понимают, что РФ сохранила суверенитет стран Ближнего Востока, в том числе Сирии и Турции, где США старались создать Большой Курдистан по проекту «Большой Ближний Восток». Кроме Сирии и Турции, этот проект угрожал территориальной целостности Ирака и Ирана.
Ни поддержка прозападной оппозиции, ни попытка госпереворота, ни дискредитация лично президента Эрдогана не помогли англосаксам провернуть смену власти в стране. В результате именно в Турции на президентских выборах был сломлен хребет атлантизму на Ближнем Востоке и подбито американское крыло англосаксонского гегемона. Хотя стоит признать, что британское крыло еще очень сильно.
Я очень надеюсь, что президент Эрдоган отдалит Турцию от злобного альянса НАТО и статуса форпоста США в регионе. Объективно — сближение с Россией стране гораздо выгодней. Я думаю, у Анкары и Москвы совместными усилиями получилось бы выкопать вражеские корни «Большого Ближнего Востока», превратив Черное море в символ русско-турецкого мира.
Мы желаем видеть Анкару, которая не будет марионеткой в руках англосаксов, атлантистов и прочих глобалистов. Именно сейчас у Турции есть шанс превратится в мощную, самостоятельную страну, которая является частью сильной Евразии. Для Азербайджана и Турции быть в союзнических отношениях с Россией — это хорошая возможность занять свое достойное место в Евразии. Наши союзнические отношения имеют исторические корни. Присоединение Азербайджана и Турции в ближайшее время к Евразийскому Союзу может стать большим геополитическим шагом для всех стран и правильным геостратегическим выбором. Будем надеяться, что планы противостояния двух цивилизаций, которые Запад считает чуждыми себе, — тюркского и славянского мира, потерпят неудачу и они объединятся. Счастливое будущее тюркского мира — через союз с Россией! Мы смешанные, почти родственные цивилизации, которые были соседями на протяжении тысячелетий. Англосаксы для нас — инопланетяне. У нас с ними нет общих оттенков цивилизованности! Каждое дерево сильно на своей земле, и мы можем быть еще сильнее, если будем пить воду из родника человечества и всеобщего турецко-славянского братства, а не ядовитое удобрение национализма, приготовленное для нас англосаксами.