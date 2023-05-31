Политолог Мамедова: для Азербайджана и Турции быть в союзе с Россией — это шанс занять достойное место в Евразии

Мы желаем видеть Анкару, которая не будет марионеткой в руках англосаксов, атлантистов и прочих глобалистов. Именно сейчас у Турции есть шанс превратится в мощную, самостоятельную страну, которая является частью сильной Евразии. Для Азербайджана и Турции быть в союзнических отношениях с Россией — это хорошая возможность занять свое достойное место в Евразии. Наши союзнические отношения имеют исторические корни. Присоединение Азербайджана и Турции в ближайшее время к Евразийскому Союзу может стать большим геополитическим шагом для всех стран и правильным геостратегическим выбором. Будем надеяться, что планы противостояния двух цивилизаций, которые Запад считает чуждыми себе, — тюркского и славянского мира, потерпят неудачу и они объединятся. Счастливое будущее тюркского мира — через союз с Россией! Мы смешанные, почти родственные цивилизации, которые были соседями на протяжении тысячелетий. Англосаксы для нас — инопланетяне. У нас с ними нет общих оттенков цивилизованности! Каждое дерево сильно на своей земле, и мы можем быть еще сильнее, если будем пить воду из родника человечества и всеобщего турецко-славянского братства, а не ядовитое удобрение национализма, приготовленное для нас англосаксами.