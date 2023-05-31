Борис Межуев: США сегодня наплевать на Косово, им важнее поставить свой режим во главе Сербии

По данным СМИ, власти США выразили недовольство последними шагами Приштины, которые спровоцировали эскалацию ситуации на севере края. Вашингтон принял решение приостановить контакты с официальными властями Косова. Посол США в крае Джеффри Ховеньер ранее сообщал, что Приштина не согласовывала с США действия по захвату административных зданий на севере Косова и Метохии. А действия косоваров «свели на нет усилия по нормализации отношений между Белградом и Приштиной».