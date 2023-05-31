Борис Межуев: США сегодня наплевать на Косово, им важнее поставить свой режим во главе Сербии

По данным сербских СМИ, накануне Вашингтон отказался от официальных встреч с представителями властей непризнанного края Косово, запретив им въезд в США. Как считает политолог-американист Борис Межуев, это явный признак того, что Америка дистанцируется от Косово, нацелившись на смену режима в Сербии.
По данным СМИ, власти США выразили недовольство последними шагами Приштины, которые спровоцировали эскалацию ситуации на севере края. Вашингтон принял решение приостановить контакты с официальными властями Косова. Посол США в крае Джеффри Ховеньер ранее сообщал, что Приштина не согласовывала с США действия по захвату административных зданий на севере Косова и Метохии. А действия косоваров «свели на нет усилия по нормализации отношений между Белградом и Приштиной».
Также дипломат указал, что США «потеряли энтузиазм» по продвижению непризнанного Косова по евроатлантическому пути из-за эскалации ситуации на севере края. Напомним, ситуация в Косово и Метохии обострилась из-за попыток захвата косовскими силовиками зданий городских администраций. В ответ президент Сербии Александр Вучич привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Как сообщил корреспонденту ФАН политолог-американист Борис Межуев, в нынешней ситуации Косово больше не нужно Вашингтону, так как террористический режим в крае уже сыграл свою историческую роль.
«Подобное охлаждение в отношениях Вашингтона и Приштины было ожидаемо. Еще с 1999-го всем было понятно, что США в распадающейся Югославии поддерживают откровенно террористический режим. Такие формирования, как «Армия освобождения Косово» и другие албанские группировки терроризировали сербское население, чем и вызвали ответные действия тогдашней югославской армии, спровоцировав войну. Но теперь за это никто наверняка не покается, потому что Запад нашел хороший способ уйти от ответственности — он обвинил во всех бедах одного Слободана Милошевича, экс-лидера Югославии, который впоследствии умер в тюрьме», — напомнил аналитик.
Вследствие югославской войны неугодный ЕС и США режим на континенте был сменен, и в составе группы государств-«осколков» возникло угодное мусульманам образование — анклав Косово, указал он.
«В свое время против создания этого анклава выступали даже влиятельные политические силы в самой Америке. Республиканцы тогда указывали, что «Америка прямо помогает союзникам бен Ладена», силам деструкции и хаоса. При этом косовары всегда действовали с оглядкой на США, как на своих прямых кураторов. Но сейчас Вашингтону стало наплевать на Косово, которое уже сыграло свою историческую роль. Для США теперь гораздо важнее поставить во главе Сербии проамериканский режим, который уверенно поведет эту страну в Евросоюз», — отметил Межуев.
Аналитик допустил, что в связи с этим Вашингтон вполне может поменять риторику с прокосовской на более объективную.
«В нынешней конфигурации для США выгодно, если к власти в Белграде придет политик, занимающий откровенно антикосовскую позицию, способный защитить сербское меньшинство в крае, но при этом дружественный Западу. Запад хочет получить лояльную себе Сербию, столкнув ее с пророссийского курса — для чего Вашингтон и хочет сменить политические позиции на более объективные. Было бы странно, если бы Запад не сделал этого в ближайшее время», — спрогнозировал аналитик.
По его мнению, Косово в данный момент больше не нужно коллективному Западу, в нем больше нет никакого смысла и политического резона.
«Им гораздо важнее получить лояльную себе Сербию, в статусе кандидата на вступление в ЕС, и вовлечь ее в санкционную войну с Россией. Штаты всегда действуют, исходя из хитрой многоходовой стратегии. Здесь уместно напомнить слова британского лорда Пальмерстона, который сказал, что «у Британии нет постоянных друзей и врагов, у нее есть только постоянные интересы». То же самое в данном случае касается Соединенных Штатов», — заключил Борис Межуев.
Напомним, как заявил накануне российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко, в Белграде сейчас происходят попытки «майданного переворота». По его словам, на данный момент обострение в Косово, а также в центре Сербии, являются давлением на президента Александра Вучича, который проводит независимую политику в отношении России.