Северо-Кавказский и Южный федеральные округа лидируют по нелегальному обороту табака в России

Усиление мер по борьбе с незаконной торговлей табака оказалось малоэффективным. Доля контрафакта на российском рынке продолжает расти. Лидируют в данной сфере Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.
Как пишет деловое медиа «Эксперт Юг», именно в СКФО отмечают больше всего регионов с самой значительной концентрацией незаконной табачной продукции и слабыми мерами по борьбе с незаконной торговлей табака.
Так, по данным исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в 2022 году в топ-7 регионов РФ с наибольшей концентрацией нелегальных табачных изделий вошли три республики СКФО: Чеченская с самой высокой в России долей – 36,3%, Дагестан с долей – 29,1% и Кабардино-Балкария – 25,6%. Среди субъектов ЮФО в эту семерку попала Ростовская область, где доля нелегального оборота достигла порядка 35%, выведя регион на второе место по стране.