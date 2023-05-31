Северо-Кавказский и Южный федеральные округа лидируют по нелегальному обороту табака в России

Так, по данным исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в 2022 году в топ-7 регионов РФ с наибольшей концентрацией нелегальных табачных изделий вошли три республики СКФО: Чеченская с самой высокой в России долей – 36,3%, Дагестан с долей – 29,1% и Кабардино-Балкария – 25,6%. Среди субъектов ЮФО в эту семерку попала Ростовская область, где доля нелегального оборота достигла порядка 35%, выведя регион на второе место по стране.