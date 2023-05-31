Мигрант избил и ограбил жителя Рязани

Прокуратура Рязанской области объяснила претензии к агрессивному молодому мигранту.
По данным ведомства, 22-летний мигрант в баре на площади Мичурина в Рязани познакомился с местным жителем. Войдя к нему в доверие, он попросил воспользоваться мобильником для вызова такси, сообщает rzn.mk.ru.
В какой-то момент рязанец заподозрил подвох, во время выяснения отношений мигрант избил его, отобрал телефон и уехал на автомобиле. Полиция возбудила в отношении задержанного нарушителя уголовное дело. Скоро суд рассмотрит его материалы по существу.