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Мигрант избил и ограбил жителя Рязани

Общество
Мигрант избил и ограбил жителя Рязани

Прокуратура Рязанской области объяснила претензии к агрессивному молодому мигранту.

По данным ведомства, 22-летний мигрант в баре на площади Мичурина в Рязани познакомился с местным жителем. Войдя к нему в доверие, он попросил воспользоваться мобильником для вызова такси, сообщает rzn.mk.ru.

В какой-то момент рязанец заподозрил подвох, во время выяснения отношений мигрант избил его, отобрал телефон и уехал на автомобиле. Полиция возбудила в отношении задержанного нарушителя уголовное дело. Скоро суд рассмотрит его материалы по существу.
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