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ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области

Происшествия
ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник отметил, что в результате атаки никто из мирных граждан не пострадал. Тем не менее осколки снарядов повредили местную линию электропередач.

На место уже прибыли сотрудники аварийных служб, которым предстоит устранить последствия ударов и восстановить инфраструктурный объект. При этом специалисты продолжают подомовой обход, написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что беспилотники около 10 раз пытались атаковать территорию Брянской области за последние сутки. Летательные аппараты заметили в небе над Климовским районом.
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