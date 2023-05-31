ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Чиновник отметил, что в результате атаки никто из мирных граждан не пострадал. Тем не менее осколки снарядов повредили местную линию электропередач.
На место уже прибыли сотрудники аварийных служб, которым предстоит устранить последствия ударов и восстановить инфраструктурный объект. При этом специалисты продолжают подомовой обход, написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее появилась информация, что беспилотники около 10 раз пытались атаковать территорию Брянской области за последние сутки. Летательные аппараты заметили в небе над Климовским районом.