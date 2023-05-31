В Киеве задержали девять человек за публикацию видео работы ПВО

Правоохранители задержали нескольких жителей Киева за публикацию в социальных сетях кадров с работой местной системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении главного управления столичной полиции.
Как стало известно, под стражей оказались девять человек в возрасте от 23 до 49 лет. В их числе — двое мужчин и семь женщин.
В сообщении указано, что своими действиями граждане могли раскрыть особенности работы городской системы ПВО. Стражи порядка уже провели допрос, после чего передали нарушителей коллегам из Службы безопасности Украины.
Меж тем стало известно, что в среду утром Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Противникам понадобилось всего 45 минут, чтобы выпустить по населенному пункту 17 снарядов.