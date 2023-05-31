Сечин назвал уход Exxonmobil причиной простоя «Сахалина-1»

Суточная добыча на «Сахалине-1» увеличилась в 1,8 раза, став драйвером роста добычи углеводородов. Однако уход ExxonMobil негативно сказался на технических условиях разработки месторождений, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Уход американской ExxonMobil привел к вынужденному простою проекта. Давление также оказали налоговые изменения, вступившие в силу с января, и эмбарго со стороны недружественных стран.
«Должен отметить, что вынужденный простой после ухода американской компании ExxonMobil с позиции оператора проекта негативно сказался на технических условиях разработки месторождений», — сообщил Сечина.
Накануне Кабинет министров и нефтяники собирались для обсуждения современной ситуации на топливном рынке. Причиной встречи стал непрерывный рост биржевых цен на бензин, пишет «Национальная Служба Новостей».