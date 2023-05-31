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Кардиолог Бутяева назвала лишний вес одной из главных причин атеротромботического инсульта

Общество
Кардиолог Бутяева назвала лишний вес одной из главных причин атеротромботического инсульта

Кардиолог Ольга Бутяева назвала главные причины атеротромботического инсульта. По мнению специалиста, среди основных остается курение и избыточная масса тела.

В беседе с изданием «Газета.Ru» врач предложила отказаться от сигарет. Процесс негативно влияет на сосуды. Помимо этого, на риски развития инсульта влияет уровень холестерина.

Источником проблем может стать и употребление поваренной соли. Важно есть не более 5 граммов в сутки. Помимо этого, Бутяева порекомендовала ограничить количество трансжиров и жиров животного происхождения. Как правило, они содержатся в кондитерских изделиях.

В некоторых случаях организм заранее «предупреждает» о грядущем нарушении в работе организма. Невролог Александра Алехина рассказала, как распознать инсульт по первым признакам.
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