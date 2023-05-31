Кардиолог Бутяева назвала лишний вес одной из главных причин атеротромботического инсульта

Кардиолог Ольга Бутяева назвала главные причины атеротромботического инсульта. По мнению специалиста, среди основных остается курение и избыточная масса тела.
В беседе с изданием «Газета.Ru» врач предложила отказаться от сигарет. Процесс негативно влияет на сосуды. Помимо этого, на риски развития инсульта влияет уровень холестерина.
Источником проблем может стать и употребление поваренной соли. Важно есть не более 5 граммов в сутки. Помимо этого, Бутяева порекомендовала ограничить количество трансжиров и жиров животного происхождения. Как правило, они содержатся в кондитерских изделиях.
В некоторых случаях организм заранее «предупреждает» о грядущем нарушении в работе организма. Невролог Александра Алехина рассказала, как распознать инсульт по первым признакам.