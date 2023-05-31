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В Петербурге пациентка обвинила ортопеда в домогательствах с насилием

Происшествия
В Петербурге пациентка обвинила ортопеда в домогательствах с насилием

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах от своего врача. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда 30-летняя женщина пришла на прием к ортопеду, который проходил у него дома. Мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Известно, что специалист работал в салоне на улице Типанова.

Пострадавшая простит привлечь злоумышленника к уголовной ответственности. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает РИАМО.
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