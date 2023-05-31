ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские боевики выпустили по городу три снаряда. Для этого ВСУ использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО), рассказало представительство в своем Telegram-канале.
Один из снарядов упал в районе школы №16. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о пострадавших после атаки ВСУ на Кировский район. Подросток 2006 года рождения получил ранения во дворе собственного дома.