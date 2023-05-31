Два человека пострадали при обрушении балкона в многоквартирном доме в Туле

Двое человек пострадали при обрушении балкона на втором этаже многоквартирного дома в Туле. Об этом сообщает территориальный центр медицины катастроф по Тульской области.
Инцидент произошел на улице Нормандия-Неман. В результате инцидента пострадали двое мужчин 44 и 70 лет. Пострадавшим была оказана экстренная помощь. Первый экипаж с медиками прибыл на место происшествия спустя семь минут после вызова.
Прокуратура региона по факту обрушения балкона проводит проверку. Установлено, что один из жильцов вместе с руководителем управляющей домом компании занимались демонтажем козырька. Во время работ произошло обрушение ограждения, из-за чего они упали с балкона. По итогам проверки прокуроры дадут оценку соблюдению требований безопасности при проведении работ на высоте.
Ранее при обрушении трибун в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка. Об этом информирует RT.