Турецкие власти учредили Фонд Реджепа Тайипа Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост президента по итогам состоявшегося 28 мая второго тура выборов. Таким образом, глава государства продлил время нахождения у власти еще на 5 лет. Впрочем, в этот раз он имел все шансы отправиться в отставку после более чем 20-летнего срока правления. По итогам плебисцита действующий лидер набрал 52,14% голосов, в то время как его главный соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.