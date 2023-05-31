Турецкие власти учредили Фонд Реджепа Тайипа Эрдогана

Правительство Турции объявило о создании нового Фонда Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующая информация была опубликована государственным изданием Resmi Gazete.
Центр фонда будет располагаться в Стамбуле, однако не исключено, что его деятельность охватит и другие регионы. Активы на старте проекта оцениваются в 120 тыс. турецких лир (около 5800 долларов).
Главной задачей новой некоммерческой организации сейчас является создание музея политика. Его экспозицию составят различные вещи, принадлежащие Эрдогану или переданные ему в период нахождения у власти.
Предполагается, что фонд позволит реализовывать и другие социально-ориентированные инициативы. В частности, будет создана библиотека имени действующего лидера, а также планируется проводить разного рода культурные и научные мероприятия.
Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост президента по итогам состоявшегося 28 мая второго тура выборов. Таким образом, глава государства продлил время нахождения у власти еще на 5 лет. Впрочем, в этот раз он имел все шансы отправиться в отставку после более чем 20-летнего срока правления. По итогам плебисцита действующий лидер набрал 52,14% голосов, в то время как его главный соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.
Инаугурация Эрдогана должна состояться в первую неделю июня, тогда же он объявит о новом составе правительства республики.