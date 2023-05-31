«Роснефть» в первом квартале увеличила добычу углеводородов до 5,6 млн баррелей

Компания «Роснефть» увеличила добычу углеводородов на 1,3%, до 5,6 млн баррелей в сутки за первый квартал 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что добыча нефти выросла на 0,8%, до 4 млн баррелей в сутки. Добыча газа увеличилась на 2,7% до 1,5 млн в нефтяном эквиваленте.
Глава компании отметил, что сокращение добычи нефти Россией не слишком повлияло на компанию «Роснефть». Однако оно может оказать существенное влияние на фирму во втором квартале 2023 года.
Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что Саудовская Аравия выразила недовольство несоблюдением Россией уровня сокращения добычи нефти. Согласно данным Международного энергетического агентства, РФ не стала уменьшать добывание черного золота в апреле текущего года, сообщила «Национальная Служба Новостей».