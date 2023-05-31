Африканский союз выразил свое неприятие всех форм внешнего вмешательства в дела Судана

Хартум, 31 мая. Африканский союз (АС) заявил, что вооруженный конфликт в Судане не может быть урегулирован военным путем, пишут арабские СМИ.
Представители международной межправительственной организации считают, что продолжающемуся боестолкновению между ВС республики и Силами быстрого реагирования в Хартуме нет оправдания.
«Данный конфликт привел к неизбирательным убийствам и разрушению инфраструктуры страны. Необходимо завершить процесс политического перехода до проведения выборов, ведущих к существованию демократического гражданского правительства», — сказано в заявлении ведомства.
Председатель африканской комиссии АС Муса Факи Махамат заявил о своем намерении провести встречу на высоком уровне, посвященную обсуждению механизмов реализации дорожной карты, которую Союз разработал для прекращения огня в Судане. Кроме того, он выразил свое полное неприятие любого внешнего вмешательства во внутренние дела восточноафриканской республики.