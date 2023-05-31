Африканский союз выразил свое неприятие всех форм внешнего вмешательства в дела Судана

Председатель африканской комиссии АС Муса Факи Махамат заявил о своем намерении провести встречу на высоком уровне, посвященную обсуждению механизмов реализации дорожной карты, которую Союз разработал для прекращения огня в Судане. Кроме того, он выразил свое полное неприятие любого внешнего вмешательства во внутренние дела восточноафриканской республики.