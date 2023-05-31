Bloomberg: жители Британии вынуждены оплачивать «хранение» замороженных российских активов

Чем обернулась заморозка российских активов для рядовых жителей Британии, рассказал обозреватель Джонатан Браунинг.
Подобный механизм запрещает использование, перемещение или продажу имущества, пояснил аналитик. Юридическое право собственности активов также не меняется. Их содержание Браунинг назвал накладным с финансовой точки зрения.
Обозреватель также признал, что конфисковать активы просто так не удастся. А пока платить за шаги британских властей и их «хранение» вынуждены налогоплательщики, проживающие в Соединенном Королевстве.
Скептиком остается и канцлер Германии Олаф Шольц. Политик указывал на проблематичность конфискации активов, добавив, что это не принесет много денег, передает Bloomberg.
Чешские банки ранее начали закрывать счета россиян и белорусов. Ряд кредитных организаций европейской страны начали делать это без предупреждения, пишет INFOX.