Житель Приморья поджег собственный дом, пытаясь избавиться от тела жертвы

Жителя Приморья обвиняют в убийстве мастера по ремонту печного оборудования. Об этом сообщает прокуратура края.
Согласно данным следствия, убийство произошло в сентябре прошлого года в Партизанске. Местный житель находился у себя дома, ожидая прихода мастера. Когда мужчина пришел, они начали выпивать алкогольные напитки. Затем, согласно имеющейся версии, между хозяином и гостем произошла ссора. В результате конфликта обвиняемый нанес жертве несколько ударов металлическим совком по голове.
Потерпевший умер на месте. Подозреваемый спрятал тело в погреб и совершил поджог собственного дома, чтобы скрыть улики. Дело направлено в суд для рассмотрения.
Ранее Московский областной суд приговорил участников Ореховской ОПГ, обвиняемых в 14 убийствах, к 19 годам лишения свободы.