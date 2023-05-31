Житель Приморья поджег собственный дом, пытаясь избавиться от тела жертвы

Согласно данным следствия, убийство произошло в сентябре прошлого года в Партизанске. Местный житель находился у себя дома, ожидая прихода мастера. Когда мужчина пришел, они начали выпивать алкогольные напитки. Затем, согласно имеющейся версии, между хозяином и гостем произошла ссора. В результате конфликта обвиняемый нанес жертве несколько ударов металлическим совком по голове.