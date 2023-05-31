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Житель Приморья поджег собственный дом, пытаясь избавиться от тела жертвы

Происшествия
Житель Приморья поджег собственный дом, пытаясь избавиться от тела жертвы

Жителя Приморья обвиняют в убийстве мастера по ремонту печного оборудования. Об этом сообщает прокуратура края.

Согласно данным следствия, убийство произошло в сентябре прошлого года в Партизанске. Местный житель находился у себя дома, ожидая прихода мастера. Когда мужчина пришел, они начали выпивать алкогольные напитки. Затем, согласно имеющейся версии, между хозяином и гостем произошла ссора. В результате конфликта обвиняемый нанес жертве несколько ударов металлическим совком по голове.

Потерпевший умер на месте. Подозреваемый спрятал тело в погреб и совершил поджог собственного дома, чтобы скрыть улики. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее Московский областной суд приговорил участников Ореховской ОПГ, обвиняемых в 14 убийствах, к 19 годам лишения свободы.
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